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Понедельник, 3 апреля, 2023
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Сотрудники РГРЭС поучаствовали в рязанских субботниках

На главнуюНовости Рязани

1 и 2 апреля сотрудники Электросети традиционно приняли участие в общегородских субботниках.40 сотрудников и две единицы техники — самосвал и трактор — провели уборку территорий по улице Халтурина.

Общими силами опилили сухие кустарники и деревья, очистили газоны от сухих веток и накопившегося мусора. Дорожки и тротуары подмели, а весь собранный мусор вывезли.Работы в рамках месячника по благоустройству продолжатся.

В группе МУП РГРЭС ВКонтакте благодарят сотрудников за работу.Участие в городских субботниках для предприятия уже стало доброй традицией.

Сотрудники РГРЭС поучаствовали в рязанских субботниках
Сотрудники РГРЭС поучаствовали в рязанских субботниках
Сотрудники РГРЭС поучаствовали в рязанских субботниках
Сотрудники РГРЭС поучаствовали в рязанских субботниках

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