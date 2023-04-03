Сотрудники РГРЭС поучаствовали в рязанских субботниках

1 и 2 апреля сотрудники Электросети традиционно приняли участие в общегородских субботниках.40 сотрудников и две единицы техники — самосвал и трактор — провели уборку территорий по улице Халтурина.

Общими силами опилили сухие кустарники и деревья, очистили газоны от сухих веток и накопившегося мусора. Дорожки и тротуары подмели, а весь собранный мусор вывезли.Работы в рамках месячника по благоустройству продолжатся.

В группе МУП РГРЭС ВКонтакте благодарят сотрудников за работу.Участие в городских субботниках для предприятия уже стало доброй традицией.