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Среда, 1 июня, 2022

Сотрудники ППС помогли вернуться домой потерявшемуся рязанцу

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Татьяна Проводина

Сотрудники ППС помогли вернуться домой потерявшемуся рязанцу

Мужчина, который находился в растерянном состоянии, привлёк внимание сотрудников ППС полиции в посёлке Приокский. Об этом сообщает областное управление МВД.

31 мая сотрудники Отдельного батальона ППС несли службу по охране общественного порядка. После беседы с гражданином патрульные полицейские установили его личность.

Оказалось, что 51-летний рязанец числился в розыске как пропавший без вести. Его 78-летняя мать накануне обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила, что сын ушёл из дома и не выходит на связь. Мужчина мог заблудиться из-за состояния здоровья.

Потерявшийся житель Рязани вернулся домой с помощью полицейских.

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