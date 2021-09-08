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Среда, 8 сентября, 2021
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Сотрудники полиции предотвратили в Рязани тяжкое преступление

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Сотрудники полиции предотвратили в Рязани тяжкое преступление

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В Рязани сотрудники полиции предотвратили серьёзное преступление. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейских на улицу Бакинских комиссаров вызвали соседи, услышавшие шум и крики о помощи. Выяснилось, что в одной из квартир поссорились 38-летняя женщина и её 18-летний сын. Молодой человек угрожал матери ножом.

Пыл парня приезд правоохранителей не остудил: чтобы доставить в отдел к молодому рязанцу применили спецсредства. Нож изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Виновному может грозить до 2 лет лишения свободы.

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