Сотрудники полиции предотвратили в Рязани тяжкое преступление

В Рязани сотрудники полиции предотвратили серьёзное преступление. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейских на улицу Бакинских комиссаров вызвали соседи, услышавшие шум и крики о помощи. Выяснилось, что в одной из квартир поссорились 38-летняя женщина и её 18-летний сын. Молодой человек угрожал матери ножом.

Пыл парня приезд правоохранителей не остудил: чтобы доставить в отдел к молодому рязанцу применили спецсредства. Нож изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Виновному может грозить до 2 лет лишения свободы.