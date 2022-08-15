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Сотрудники полиции спасли людей из горящего здания

В Махачкале полицейские спасли людей из горящего здания, сообщила пресс-служба МВД России.

Рано утром сотрудники ППСП патрулировали территорию в районе прибрежного поселка Караман. Силовики заметили дым, поднимавшийся над крышей одного из домов.

Полицейские сообщили о ЧП в дежурную часть и отправились к месту пожара. Лейтенант полиции Магомедгаджи Абдуллаев и сержант полиции Магомед Ахмедов, зайдя во двор, увидели женщину, которая просила о помощи. Выяснилось, что в доме находятся маленькие дети и старая мать женщины.

Абдуллаев поднялся на охваченный пламенем второй этаж и нашёл в одной из комнат напуганного ребёнка. Пенсионерку с внуком в безопасное место вывел его напарник.

Приехавшие на подмогу полицейские разбудили жильцов соседних домов.

— Благодаря своевременным и решительным действиям сотрудников полиции все граждане были спасены, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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