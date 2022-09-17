Сотрудники полиции Шацкого и Спасского районов Рязанской области повышают финансовую грамотность молодежи

В целях ознакомления населения с распространенными мошенническими уловками, изучения методических рекомендаций по противодействию хищения денежных средств путем обмана, а также повышения уровня экономической грамотности полицейские проводят профилактические мероприятия на территории Рязанской области.

Занятия организованы Общественным советом при УМВД России по Рязанской области в рамках акции «Дни финансовой грамотности населения».

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» и отдела МВД России по Спасскому району провели тематический урок для старшеклассников Шацкой средней школы и студентов Спасского политехнического техникума на тему: «Покупки в сети Интернет».

Современные реалии диктуют новые тенденции в сфере товарооборота. Сегодня каждый подросток имеет смартфон с возможностью выхода в Интернет, это позволяет облегчить многие сферы жизни. Так, например, покупать продукты стало возможным, не переступая порог квартиры, что существенно экономит время, или приобрести товар из любой точки мира, заказав курьерскую доставку до дома. Но главное в этом процессе достичь желаемого результата – получить товар.

Сотрудники полиции рассказали слушателям, что зачастую из-за собственной невнимательности интернет-покупатели переводят деньги за покупку, однако не получают или же получают непригодный, некачественный товар. Полицейские напомнили студентам правила безопасного онлайн-шоппинга: стоит выбирать проверенного продавца, который уже долго находится на рынке и зарекомендовал себя с положительной стороны, также не следует пренебрегать отзывами на сайтах. Необходимо следить за тем, чтобы при оплате между вами и сайтом магазина было защищенное соединение, и не оставляйте лишних данных о себе. Нельзя забывать, что магазин обязан выдавать чек за покупку. Не стоит приобретать товары путем их оплаты зарплатной картой, лучше выпустить отдельный банковский счет для онлайн-покупок.

Ребята поблагодарили полицейских за полезные советы и пообещали быть особенно бдительными при покупках в сети Интернет.