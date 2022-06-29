Сотрудники ОМВД по Октябрьскому району Рязани ведут работу по профилактике мобильного мошенничества

Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани проводят активную работу по профилактике мобильного мошенничества.

Начальник отделения по работе с личным составом Денис Кабанов и участковый уполномоченный полиции Анатолий Вековищев встретились с преподавателями и студентами двух вузов города – РГРУ имени В.Ф. Уткина и Рязанский филиал Московского университета имени С.Ю. Витте. Об этом сообщает областное управление МВД.

Собравшимся рассказали о схемах дистанционного мошенничества и мерах противодействия таким преступлениям. Эту информацию спикеры призвали распространить среди знакомых, друзей, родственников, особенно старшего поколения.

Сотрудники ОМВД объяснили, что нельзя передавать номера банковских карт, личные данные и пароль незнакомцам, а также переходить по ссылкам в сообщениях от незнакомых людей. Сотрудники банков или других госучреждений никогда не сообщают по телефону о проблемах со счетами.

На стенах вузов разместили памятки, также их вручили студентам. Многие учащиеся профили интерес к работе полицейских и высказали желание пополнить ряды сотрудников органов внутренних дел.

Присутствующим рассказали об особенностях службы в разных подразделениях и о задачах, которые сотрудники полиции выполняют ежедневно. Отметили меры соцгарантий для сотрудников органов внутренних дел и возможность получения бесплатного юридического образования в вузах системы МВД.

Такие встречи руководства территориальных органов МВД на районном уровне с учащимися и населением проведут во всех районах области.