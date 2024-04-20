Суббота, 20 апреля, 2024

Сотрудники МЧС усиливают профилактическую работу в частном жилом секторе

Автор: 7info

Опубликовано

Сотрудники МЧС России усиливают профилактическую работу в частном жилом секторе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

В текущем году за нарушения требований пожарной безопасности возбуждено 20 административных дел по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, в том числе 15 за сжигание сухой травы и 5 по фактам зарастания участков.

Инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области усиливают профилактическую работу в частном жилом секторе. Объясняют гражданам меры пожарной безопасности, просят соблюдать правила сжигания мусора и травы, а также раздают памятки и напоминают номера экстренных служб.

С 1 апреля инспекторы совершили более 2000 подомовых обходов, проинструктировали более 3000 человек

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