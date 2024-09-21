Сотрудники ГИБДД проводят масштабную операцию в Рязани 21 сентября

Сотрудники ГИБДД Рязанской области проводят масштабную операцию по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы ДПС будут работать по принципу «массовой проверки», проверяя большое количество водителей за короткий промежуток времени на одном участке дороги, затем перемещаясь на другие участки и повторяя процедуру.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает всех участников дорожного движения сообщать о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Если вы стали свидетелем такого нарушения, вы можете сообщить о нём в полицию по телефону доверия УМВД России по Рязанской области: 8-4912-21-63-07 или 02.