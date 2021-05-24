Сотрудники ГИБДД проверят рязанских водителей с опасными грузами

- Advertisement -

В понедельник, 24 мая, в Рязани сотрудники ГИБДД проверят рязанских водителей, которые перевозят опасные грузы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Опасные грузы несут угрозу жизни и здоровью человека, состоянию окружающей среды, сохранности зданий и техники. К таким веществам относят топливо, кислоты, пестициды, краски, клеи, медицинские препараты, литиевые батарейки и прочее.

Сотрудники ГИБДД проверят соответствие автомобилей нормам ДОПОГ.

— К подобным проверкам полицейские относятся серьезно. Дело в том что малейшее нарушение может привести к серьезным последствиям, вплоть до введения чрезвычайного положения на территории региона, — говорится в сообщении.

В зависимости от нарушений штраф составит от 2 000 до 500 000 рублей.