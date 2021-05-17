Сотрудники ГИБДД напомнили родителям рязанских школьников об опасностях на дорогах

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Сотрудники ГИБДД призвали родителей рязанских школьников объяснить детям правила дорожного движения. При этом особое внимание взрослые должны уделить безопасности в период летних каникул.

Для начала ребенку нужно напомнить, где можно переходить дорогу. При этом обратить его внимание нужно и на «ловушки», которые скрываются на пути.

— Прежде чем купить велосипед, нужно объяснить ребенку его опасность. Оказавшись на проезжей части, даже взрослый человек может растеряться в потоке транспорта. Такая ситуация может привести к плачевным последствиям, — говорится в сообщении.

При этом сотрудники госавтоинспекции напомнили, что на проезжую часть выезжать можно лишь лицам, достигшим 14-ти лет. Детям же необходимо передвигаться по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам.

— Не рекомендуется использовать во время движения наушники. Это значительно отвлекает внимание подростков и затрудняет их связь с внешней обстановкой. Управлять мопедами разрешено только при достижении 16-ти лет, — рассказали в УМВД.

Если нарушителем является несовершеннолетний, сведения о возникшем факте направляются в инспекцию по делам несовершеннолетних.

ГИБДД напоминает, что ребенка необходимо перевозить в детском кресле.

Необходимо приучать детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывать, что личный пример — самая доходчивая форма обучения.