Сотрудники ГИБДД напомнили родителям рязанских школьников об опасностях на дорогах

Сотрудники ГИБДД призвали родителей рязанских школьников объяснить детям правила дорожного движения. При этом особое внимание взрослые должны уделить безопасности в период летних каникул.
Для начала ребенку нужно напомнить, где можно переходить дорогу. При этом обратить его внимание нужно и на «ловушки», которые скрываются на пути.
При этом сотрудники госавтоинспекции напомнили, что на проезжую часть выезжать можно лишь лицам, достигшим 14-ти лет. Детям же необходимо передвигаться по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам.
Если нарушителем является несовершеннолетний, сведения о возникшем факте направляются в инспекцию по делам несовершеннолетних.
ГИБДД напоминает, что ребенка необходимо перевозить в детском кресле.
Необходимо приучать детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывать, что личный пример — самая доходчивая форма обучения.