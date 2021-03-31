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Сотрудники ГИБДД анонсировали очередной рейд в Рязанской области

Елена Лобанова

В среду, 31 марта, сотрудники ГИБДД анонсировали очередной рейд в Рязанской области. Госавтоинспекция будет ловить нарушителей ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Так, внимание гаишников будет обращено к водителям автомобилей, которые перевозят опасные грузы. 

— Опасные грузы — это вещества и предметы, которые из-за присущих им свойств несут угрозу жизни и здоровью человека, состоянию окружающей среды, сохранности зданий, сооружений, техники и других материальных объектов. К ним относятся: топливо, кислоты, пестициды, краски, аэрозоли, растворители, клеи, медицинские препараты, литиевые батарейки и прочее, — подчеркнули в пресс-службе УМВД. 

В частности, сотрудники госавтоинспекции проверят соответствие автомобилей, перевозящих опасные грузы, нормам ДОПОГ. Даже малейшее нарушение может привести к серьезным последствиям. 

В зависимости от выявленных несоответствий штраф может составлять от 2 000 до 500 000 рублей.

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