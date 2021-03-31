В среду, 31 марта, сотрудники ГИБДД анонсировали очередной рейд в Рязанской области. Госавтоинспекция будет ловить нарушителей ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Так, внимание гаишников будет обращено к водителям автомобилей, которые перевозят опасные грузы.
В частности, сотрудники госавтоинспекции проверят соответствие автомобилей, перевозящих опасные грузы, нормам ДОПОГ. Даже малейшее нарушение может привести к серьезным последствиям.
В зависимости от выявленных несоответствий штраф может составлять от 2 000 до 500 000 рублей.