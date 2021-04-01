Сотрудники ГИБДД анонсировали очередной рейд в Рязанской области

В четверг, 1 апреля, сотрудники ГИБДД проведут очередной рейд. Правоохранители будут ловить нарушителей в сфере перевозки грузов и пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Так, профилактическое мероприятие «Тахограф» направлено на выявление нарушений режима труда и отдыха водителей, который перевозят грузы и пассажиров. Внимание госавтоинспекции привлекут и автотранспортные предприятия, занятые в этой сфере.

— Сотрудники ГИБДД будут проверять исправность и показания тахографа. За нарушение предусмотрен штраф. При этом административная ответственность грозит как водителю, так и должностному лицу, который выпустил транспорт на линию, — говорится в сообщении.

Так, в зависимости от нарушения штраф может составлять от 3 000 до 50 000 рублей.