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Суббота, 3 апреля, 2021
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Сотрудники ГИБДД анонсировали очередной рейд в Рязанской области

Елена Лобанова

В четверг, 1 апреля, сотрудники ГИБДД проведут очередной рейд. Правоохранители будут ловить нарушителей в сфере перевозки грузов и пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Так, профилактическое мероприятие «Тахограф» направлено на выявление нарушений режима труда и отдыха водителей, который перевозят грузы и пассажиров. Внимание госавтоинспекции привлекут и автотранспортные предприятия, занятые в этой сфере. 

— Сотрудники ГИБДД будут проверять исправность и показания тахографа. За нарушение предусмотрен штраф. При этом административная ответственность грозит как водителю, так и должностному лицу, который выпустил транспорт на линию, — говорится в сообщении. 

Так, в зависимости от нарушения штраф может составлять от 3 000 до 50 000 рублей.

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