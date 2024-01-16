Вторник, 16 января, 2024
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Сотрудники ГАИ помогли водителю, который оказался в трудной ситуации

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Фото: УМВД России по Рязанской области
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Сотрудники ГАИ Рязанской области помогли водителю, чья машина съехала в кювет.

Происшествие случилось в Ряжском районе. Водитель грузовика из Волгоградской области не справился с управлением и съехал в кювет. 

Прибывшие на место старший лейтенант полиции Сергей Королев и старший лейтенант полиции Дмитрий Чечеткин вызвали технику и вытянули грузовик обратно на дорогу.

В это время водитель смог выпить чай и согреться в патрульной машине. Благодаря помощи сотрудников ГАИ, он продолжил свой путь, пишет пресс-служба регионального УМВД России.

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