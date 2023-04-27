spot_img
Четверг, 27 апреля, 2023

Сотрудника ветстанции в Рязанской области обвиняют во взятках

В Сасовском МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье 290 часть 3 УК РФ в отношении сотрудника ГБУ РО «Сасовская районная ветеринарная станция» о получении взятки.

По информации следствия, в период с ноября 2020 года по июнь 2022 года подозреваемый получал от индивидуального предпринимателя денежные средства на свою банковскую карту в качестве взятки за выдачу ветеринарных сопроводительных документов на мясо животных без проведения обязательных проверочных мероприятий, необходимых для его реализации.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств этого коррупционного преступления.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации