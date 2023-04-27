Сотрудника ветстанции в Рязанской области обвиняют во взятках

В Сасовском МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье 290 часть 3 УК РФ в отношении сотрудника ГБУ РО «Сасовская районная ветеринарная станция» о получении взятки.

По информации следствия, в период с ноября 2020 года по июнь 2022 года подозреваемый получал от индивидуального предпринимателя денежные средства на свою банковскую карту в качестве взятки за выдачу ветеринарных сопроводительных документов на мясо животных без проведения обязательных проверочных мероприятий, необходимых для его реализации.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств этого коррупционного преступления.