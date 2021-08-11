Сотрудник рязанской колонии получил взятку за пронос трех мобильников

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Сотрудник рязанской колонии №2 получил взятку за пронос на территорию учреждения мобильников. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Следователи считают, что в феврале 2021 года подозреваемый получил взятку за пронос на территорию колонии трех мобильников. Напомним, телефоны запрещены для приобретения, хранения и использования осужденными.

Против сотрудника колонии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (О получении должностным лицом взятки за незаконные действия ). Расследование дела продолжается.