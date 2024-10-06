Воскресенье, 6 октября, 2024

Сотня российских «Гераней» атаковала Одессу, нанесён превентивный удар

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от vecstock на Freepik

Похоже, что Россия нанесла мощный превентивный удар высокоточным оружием по объектам ВСУ в Одессе, где, как считают эксперты, могли находиться средства для атаки на Крымский мост. Об этом пишет aif.ru.

Ожидалось, что атака со стороны киевского режима могла произойти в ближайшие дни. Главный черноморский порт Украины подвергся атаке более ста российских беспилотников «Герань». В результате затоплены два военных корабля, повреждены грузовые суда, на которых могли находиться начиненные взрывчаткой безэкипажные морские катера. 

В пригороде Одессы горит нефтебаза, а также взрываются склады с ракетным вооружением. Киевскую ночь сопровождали тревожные моменты, когда местные силы ПВО пытались сбить российский беспилотник, который наводил страх на столицу.

Первые взрывы в Одессе и Киеве произошли ещё накануне вечером. О них почти сразу сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Подпольщики, которых он цитировал, передавали информацию практически в режиме реального времени: «Ну что-то прилетело. Смачно. С детонацией. И сейчас машины начали активно ездить. <…> Без передышки продолжаются взрывы».

Согласно предварительным данным, сильные взрывы раздавались в районе одесской нефтебазы и на двух аэродромах. Спустя некоторое время появились первые фотографии пожара на нефтебазе, который охватил значительную часть её территории и резервуары для хранения топлива.

Среди уничтоженных у портовых стенок Одессы кораблей были и суда, предназначенные для транспортировки и запуска беспилотных морских катеров против России.

«Можно предположить, что столь мощный удар был не случайным, — считает военный эксперт Александр Ивановский. — Киев в последнее время открыто заявлял о том, что в любое время может нанести удар по Крымскому мосту. Были попытки использовать для этого ракеты «Нептун», с которыми наше ПВО успешно справлялось. Однако украинским силам удалось поразить грузовой паром. Не исключено, что удар по судам, на которых находились морские беспилотные катера (БЭК), предотвратил новую террористическую атаку, к которым режим Зеленского давно прибегает. Поэтому сегодняшний удар по Одессе можно рассматривать как превентивный».

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