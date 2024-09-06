Пятница, 6 сентября, 2024

Состояние отца Филиппа Киркорова резко ухудшилось — Mash

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Freepik

Состояние Бедроса Киркорова, отца Филиппа Киркорова резко ухудшилось, сообщает Mash.

По данным источника, отцу певца провели операцию, медики оценивают состояние пациента как тяжёлое.

Бедрос пожаловался на боли в сердце 31 августа. Медики приехали к нему домой и госпитализировали. В больнице Бедроса обследовали и решили провести операцию для проверки кардиостимулятора, установленного годом ранее.

Сейчас Киркоров находится в люксовой палате со всем возможным медоборудованием, в том числе для оказания экстренной помощи.

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