Состояние Бедроса Киркорова, отца Филиппа Киркорова резко ухудшилось, сообщает Mash.

По данным источника, отцу певца провели операцию, медики оценивают состояние пациента как тяжёлое.

Бедрос пожаловался на боли в сердце 31 августа. Медики приехали к нему домой и госпитализировали. В больнице Бедроса обследовали и решили провести операцию для проверки кардиостимулятора, установленного годом ранее.

Сейчас Киркоров находится в люксовой палате со всем возможным медоборудованием, в том числе для оказания экстренной помощи.