Состоялся первый спортивный полёт фестиваля «Небо России»

8 августа в Центре соревнований, расположенном в этом году в спортивном комплексе Атрон, состоялся генеральный брифинг для участников XXI спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России-2023», в рамках которого пройдут 17-й Кубок России и 14-й Кубок Рязанской области.

В этом году в спортивных мероприятиях будут принимать участие более 20 команд из Москвы и Московской области, Псковской области, Санкт-Петербурга, Калуги, Тулы, Великих Лук, Архангельска, Кунгура, Великого Новгорода и Рязани.

После переклички спортивный директор мероприятия Александр Маврин представил оргкомитет и спортивную дирекцию «Неба России-2023», среди которых старший судья-измеритель Борис Смирнов, старший судья по подсчету очков Илона Гизатуллина, заместитель спортивного директора Евгения Жохова, шаропилотные наблюдатели, измерители. Обращаясь к присутствующим, Александр Маврин напомнил, что в регионе действует особый режим полетов и обозначил, что основные направления спортивных полетов и в этом году будут проходить по юго-востоку Рязанской области.

Всего запланировано семь спортивных полетов. По их результатам будет определен обладатель Кубка России по воздухоплавательному спорту.

Предполетный брифинг решили провести в знаковом для Рязанской земли месте, около памятника-мемориала «Рубеж начало наступления на Михайлов», откуда в декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой.

По благословению правящего архиерея протоиерей Сергий Баранов — благочинный Спасского Южного округа совершил молебен перед началом благого дела.

Фото: t.me/neborossii

Был объявлен индивидуальный старт, но почти все команды решили стартовать из низины со скошенного поля ниже улицы Центральной деревни Жокино Захаровского района.

Пока аэростаты наполнялись, пришел ветер, что осложнило пилотам условия старта. Однако все успешно преодолели это внезапное препятствия и отправились выполнять задания.

В полетном листе 3 задания: прилет, вальс сомненье и цель, заявленная судьей.

Маршрут в этот вечер был не длинный. Перелетев через дорогу на Михайлов, аэростаты приземлились в районе населенного пункта Смена.

Результаты первого спортивного полета размещены на сайте flymonitor.ru

На первых строчках турнирной таблицы по результатам трёх выполненных заданий

Артём Денисенко (аэростат «Голиаф», Долгопрудный, Московская область), Владимир Ермаков (аэростат «Рязань-спорт») и Андрей Кульков (аэростат «Hola», Тула).