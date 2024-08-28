Состоялся кастинг собак на роль в сериале НТВ о легендарном Мухтаре

27 августа на ВДНХ в рамках Московской международной недели кино состоялся кастинг собак на роль в сериале о легендарном Мухтаре на телеканале НТВ. Победителем стала овчарка по кличке Блэйд вместе со своей хозяйкой Натальей Головиной, сообщает пресс-служба телеканала.

Принять участие в кастинге могли овчарки старше полутора лет. Для этого их хозяевам нужно было заполнить анкету на официальном сайте НТВ и прислать фотографию своего питомца. Всего поступило более 100 заявок. В результате командой проекта было выбрано 14 собак для участия в очном туре кастинга. На первом и втором этапах отбора, состоявшегося на ВДНХ, участники демонстрировали свои навыки и выполняли задания кинолога, а члены жюри выставляли им оценки. Судейские кресла заняли актёры сериала «Мухтар. Он вернулся»: Дмитрий Кривошеев, Антон Юрьев, Валерия Бурдужа, Анастасия Кравченя и Александр Ляпин, а также кинолог Денис Тютрюмов.

Дмитрий Кривошеев, исполнитель роли Глеба Котова: «Пушистый актёр, исполняющий роль Мухтара, должен быть хорошо надрессирован, это самое главное. Помимо этого, ему нужно уметь импровизировать в кадре, быть интересным «собеседником», хорошо чувствовать человека, не бояться его. Если сниматься в кино будет зашуганный робот, который ладит только с хозяйкой, это будет не то. Я и на съёмочной площадке, и на кастинге не перестаю удивляться тому, насколько собаки умны, на что они способны. На таком мероприятии я впервые в роли жюри, судить всегда тяжело, особенно когда речь идёт о настолько безобидных созданиях, как собаки. Всем хочется поставить «пять», всех похвалить, и забываешь вообще, что нужно выбрать только одного».

Валерия Бурдужа, исполнительница роли Виктории Строгановой: «Мухтар – это дружелюбный, добрый, любвеобильный и игривый пёс. На мероприятии меня удивило то, что не было ни одной агрессивной собаки, они все добрые и внимательно слушают своих хозяев. И это очень здорово!»

На каждом этапе члены жюри отобрали по одному четвероногому, прошедшему в финал кастинга. Ими стали овчарки по кличке Блэйд и Оберлауф Авангард со своими хозяйками Натальей Головиной и Светланой Романенко соответственно. В финальном раунде собаки выполнили несколько заданий кинолога. По итогам кастинга победителем стала овчарка Блэйд со своей хозяйкой Натальей Головиной.

Наталья Головина, хозяйка победителя кастинга: «Мы с Блэйдом впервые участвуем в подобном мероприятии. О кастинге узнали случайно и, отправляя заявку, не ожидали ровным счётом ничего. Мне кажется, что большинство владельцев собак хотят, чтобы их питомец имел возможность сняться в таком известном сериале, как «Мухтар». Поэтому я рада, что теперь Блэйд может оставить свой след в легендарной телесаге. Мы готовы работать и будем готовиться так, как скажет режиссёр!»

Антон Юрьев, исполнитель роли Юдина: «Мухтар, по моему мнению, может быть любым, главное, чтобы он был верным и мужественным. Важно, чтобы собака обладала «нордическим» характером: могла за себя постоять, но при этом не была вспыльчивой, а ещё очень любила своих близких и родных. На подобном мероприятии роль члена жюри я занимаю впервые, это очень ответственно. Сегодня я понял, что собака действительно друг человека и что она иногда бывает умнее и честнее его самого. Я ожидал привычных команд: «сидеть», «лежать», «фас», полосы препятствий. Но когда прозвучала команда «обнимашки», собака положила свои лапы на плечи хозяйки и обняла её, я был в шоке!»

Напомним, телесага о службе сотрудников московского ОВД и их верного служебно-розыскного пса по кличке Мухтар по праву считается долгожителем отечественного телевидения. Впервые сериал вышел в эфир НТВ в 2004 году. За это время телеканал показал 12 сезонов сериала, что составляет около 1000 часов эфирного времени. А недавно НТВ приступил к съёмкам новой части телесаги – «Мухтар. Он вернулся». В центре сюжета картины – оперативник Глеб Котов и его верный пёс, внук и тёзка легендарного Мухтара, которые оказываются на грани увольнения из-за серьёзной ошибки при выполнении опасного задания, но неожиданно получают второй шанс. Главные роли в проекте исполнят Александр Носик, Дмитрий Кривошеев и молодая восточно-европейская овчарка по кличке Фрам.

Фото: PR НТВ