Вторник, 1 ноября, 2022
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Состоялось третье заседание Молодежного парламента при Рязанской гордуме

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В заседании Молодежного парламента при городской Думе приняли участие почетные гости: вице-губернатор Рязанской области — первый заместитель председателя Правительства Артем Бранов и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

С приветственным словом от имени Губернатора региона Павла Малкова к собравшимся обратился Артем Бранов, который отметил важность функционирования Молодежного парламента при городской Думе.

— Молодежный парламент — это структура, в состав которой входят целеустремленные молодые люди с активной гражданской позицией, — отметил он.

Вице-губернатор пожелал молодым парламентариям успехов, подчеркнув их профессиональную грамотность и знание политических процессов, и предложил участвовать в работе совещательных органов региона, совместно обсуждать перспективы развития областного центра.

— Я рада, что у нас получилось сплотить усилия для свершения новых задач. Очень знаково, что сегодня на заседании Молодежного парламента при городской Думе присутствует вице-губернатор Рязанской области. Мы будем серьезно рассматривать проекты, которые вы сегодня не просто презентуете, а начинаете реализовывать, — сказала Татьяна Панфилова.

В ходе заседания молодые парламентарии обсудили проектную деятельность шести комитетов, а также утвердили план работы на 2022–2023 гг. Так, планируется реализация проектов, связанных со сферами экологии, городской инфраструктуры, молодежной политики, общественной безопасности и здорового образа жизни.

— В проекты вложено много труда и сил. Это реальные дела, а не пустословие. Мы позиционируем открытость, солидарность, умение работать в команде. Мы будем проводить мониторинг мероприятий, над которыми берем шефство, — подчеркнул председатель Молодежного парламента при Рязанской городской Думе Глеб Шабонин.

Состоялось третье заседание Молодежного парламента при Рязанской гордуме
Состоялось третье заседание Молодежного парламента при Рязанской гордуме
Состоялось третье заседание Молодежного парламента при Рязанской гордуме

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