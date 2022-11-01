Состоялось третье заседание Молодежного парламента при Рязанской гордуме

В заседании Молодежного парламента при городской Думе приняли участие почетные гости: вице-губернатор Рязанской области — первый заместитель председателя Правительства Артем Бранов и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.
С приветственным словом от имени Губернатора региона Павла Малкова к собравшимся обратился Артем Бранов, который отметил важность функционирования Молодежного парламента при городской Думе.
Вице-губернатор пожелал молодым парламентариям успехов, подчеркнув их профессиональную грамотность и знание политических процессов, и предложил участвовать в работе совещательных органов региона, совместно обсуждать перспективы развития областного центра.
В ходе заседания молодые парламентарии обсудили проектную деятельность шести комитетов, а также утвердили план работы на 2022–2023 гг. Так, планируется реализация проектов, связанных со сферами экологии, городской инфраструктуры, молодежной политики, общественной безопасности и здорового образа жизни.
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