Состоялось третье заседание Молодежного парламента при Рязанской гордуме

В заседании Молодежного парламента при городской Думе приняли участие почетные гости: вице-губернатор Рязанской области — первый заместитель председателя Правительства Артем Бранов и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

С приветственным словом от имени Губернатора региона Павла Малкова к собравшимся обратился Артем Бранов, который отметил важность функционирования Молодежного парламента при городской Думе.

— Молодежный парламент — это структура, в состав которой входят целеустремленные молодые люди с активной гражданской позицией, — отметил он.

Вице-губернатор пожелал молодым парламентариям успехов, подчеркнув их профессиональную грамотность и знание политических процессов, и предложил участвовать в работе совещательных органов региона, совместно обсуждать перспективы развития областного центра.

— Я рада, что у нас получилось сплотить усилия для свершения новых задач. Очень знаково, что сегодня на заседании Молодежного парламента при городской Думе присутствует вице-губернатор Рязанской области. Мы будем серьезно рассматривать проекты, которые вы сегодня не просто презентуете, а начинаете реализовывать, — сказала Татьяна Панфилова.

В ходе заседания молодые парламентарии обсудили проектную деятельность шести комитетов, а также утвердили план работы на 2022–2023 гг. Так, планируется реализация проектов, связанных со сферами экологии, городской инфраструктуры, молодежной политики, общественной безопасности и здорового образа жизни.

— В проекты вложено много труда и сил. Это реальные дела, а не пустословие. Мы позиционируем открытость, солидарность, умение работать в команде. Мы будем проводить мониторинг мероприятий, над которыми берем шефство, — подчеркнул председатель Молодежного парламента при Рязанской городской Думе Глеб Шабонин.

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