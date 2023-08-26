Состоялась церемония награждения участников фестиваля «Узорная нить»

26 августа на площадке Верхнего городского сада прошла церемония награждения участников международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить».

Победителям и призерам были вручены почетные грамоты, а также высказаны слова благодарности и поддержки.

В номинации «Дебют» третье место заняла Ольга Лобова с произведением «Свободный полет», второе место досталось Лидии Напреенко с работой «Пристань белых колонн», а первое место заслужено завоевала Анна Чеченева с произведением «Небо России».

В основной номинации третье место было присуждено Рустаму Гайнуллину за работу «Я так вижу», второе место заняла Светлана Лиханова с работой «Баночка парного молока», а первое место досталось Владимиру Штырикову за «Цикл архитектурных фотографий».

В номинации «Видео-искусство» третье место заняла Ольга Лаптева с фильмом «Фильм 4 стихии. Московские истории», второе место досталось С. Соловьеву за работу «Варлам Шаламов и шаламовский дом в Новгороде», а первое место досталось Андрею Титову за «Озера России. Светлояр».