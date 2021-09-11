Соседка погибших от отравления москвичек рассказала о госпитализации детей

Жительница дома на Совхозной улице в Москве, где в результате отравления умерли бабушка и внучка, рассказала РЕН ТВ, что члены ее семьи попали в больницу со схожими симптомам.

По словам женщины, ее дочери 12 и 17 лет и племянник 25 лет госпитализированы после, предположительно, употребления в пищу арбуза.

«Они тоже арбуз кушали, купили в другом магазине продуктовом. Тошнило сильно, четыре часа, потом позвонили в скорую», — сообщила москвичка.

Горожанка уточнила, что что тоже чувствует недомогание, но лечится на дому.

В пятницу стало известно об отравлении двух человек в Москве с летальным исходом, предположительной причиной которого стало употребление арбуза. По предварительной информации, семья была госпитализирована в городскую больницу, где 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались. Возбуждено уголовное дело.

В сети продуктовых магазинов «Магнит», где и был куплен арбуз, выясняют все обстоятельства ситуации с отравлением.