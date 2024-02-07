Среда, 7 февраля, 2024
На главнуюНовости мира

Сосед избил актрису Елену Фомину в центре Москвы

7info
People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com
spot_img

В коммуналке, расположенной в центре Москвы, сосед избил актрису Елену Фомину, пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошёл 6 февраля в квартире в Филипповском переулке. После него Фомина написала заявление в полицию.

54-летняя артистка проживает в комнате «трешки» с 2000 года. Ее соседями является 57-летний электрик с супругой-уборщицей и 85-летний пенсионер.

По словам Елены, впервые электрик побил её в 2021 году, когда женщина заступилась за соседа-пенсионера. Дебоширу вписали штраф в 5 тысяч рублей по административной статье.

На днях Фомина в ванной комнате случайно опрокинула горшок с растением, который принадлежал супругам. Женщина извинилась, выразила готовность заплатить, но сосед затаил злобу.

Вечером 6 февраля электрик напал на женщину, выходившую из ванной комнаты.

— Сосед ударил пять раз по голове кулаком, угрожал. Врачи нашли сотрясение мозга, зафиксировали ушибы, — рассказала пострадавшая правозащитникам.

Правоохранители начали проверку.

Фомина работает в театре, снималась в фильмах «За нас с вами», «Найти мужа в большом городе», «Соседи».

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязанец купил апельсины и обнаружил в них личинки 

Новости Рязани
Фотографию «находки» мужчина опубликовал в соцсетях.

Экономист назвала одно из самых опасных банковских предложений

Новости мира
Предсказать, заработает или потеряет клиент, невозможно.

В Ряжском районе мужчина до смерти избил сожительницу

Новости Рязани
В январе 2020 года у пьяного мужчины и его сожительницы произошла ссора.

Рязанская делегация приняла участие в тематическом дне «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия»

Власть
В рамках тематического дня прошли круглые столы и сессии, которые посвящены инфраструктурному развитию, созданию мастер-планов городов, благоустройству и развитию городской среды.

Из-за снегопада Рязань встала в 10-балльные пробки 

Новости Рязани
Из-за снегопада пробки образовались на Первомайском проспекте в обе стороны и на Московском шоссе в сторону центра, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».