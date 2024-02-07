Сосед избил актрису Елену Фомину в центре Москвы

В коммуналке, расположенной в центре Москвы, сосед избил актрису Елену Фомину, пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошёл 6 февраля в квартире в Филипповском переулке. После него Фомина написала заявление в полицию.

54-летняя артистка проживает в комнате «трешки» с 2000 года. Ее соседями является 57-летний электрик с супругой-уборщицей и 85-летний пенсионер.

По словам Елены, впервые электрик побил её в 2021 году, когда женщина заступилась за соседа-пенсионера. Дебоширу вписали штраф в 5 тысяч рублей по административной статье.

На днях Фомина в ванной комнате случайно опрокинула горшок с растением, который принадлежал супругам. Женщина извинилась, выразила готовность заплатить, но сосед затаил злобу.

Вечером 6 февраля электрик напал на женщину, выходившую из ванной комнаты.

— Сосед ударил пять раз по голове кулаком, угрожал. Врачи нашли сотрясение мозга, зафиксировали ушибы, — рассказала пострадавшая правозащитникам.

Правоохранители начали проверку.

Фомина работает в театре, снималась в фильмах «За нас с вами», «Найти мужа в большом городе», «Соседи».