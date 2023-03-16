Четверг, 16 марта, 2023
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Сорокина рассказала о ходе реконструкции ДШИ № 5 в Рязани

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала о ходе реконструкции Детской школы искусств № 5. Информацией мэр поделилась на страничке ВКонтакте.

Рабочие ремонтируют существующее двухэтажное здание и делают трёхэтажную пристройку. Стройплощадку Сорокина посетила 16 марта.

В новом корпусе сделаны полы на 3 этаже, строители приступают к отделке пола на 1 и 2 этажах. В помещениях оштукатурены стены, готова инженерная разводка и система вентиляции, работает отопление, в санузлах укладывают плитку.

В течение месяца подрядчик собирается начать отделку акустического зала. Завершить ремонт планируется в июле.

Сорокина поручила специалистам рассмотреть вопрос ремонта проезда к ДШИ.

Сорокина рассказала о ходе реконструкции ДШИ № 5 в Рязани
Сорокина рассказала о ходе реконструкции ДШИ № 5 в Рязани
Сорокина рассказала о ходе реконструкции ДШИ № 5 в Рязани
Сорокина рассказала о ходе реконструкции ДШИ № 5 в Рязани
Сорокина рассказала о ходе реконструкции ДШИ № 5 в Рязани

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