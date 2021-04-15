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Четверг, 15 апреля, 2021
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Сорокина проверила возведение пристроек к рязанским детским детсадам

Валерия Мединская
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Глава администрации города Елена Сорокина посетила пристройки к трём детским садам (№76, №10, №99). Вместе с мэром объекты посетили руководители структурных подразделений администрации, представители подрядных организаций, заведующие дошкольными образовательными учреждениями.

Строительство ведется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани». Одноэтажные пристройки рассчитаны на 4 группы по 20 детей. На территории возле пристроек планируется установить детские беседки, игровые и спортивные площадки.

В настоящее время в пристройке к детскому саду №76 устанавливают кровлю, оборудуют вентиляционные шахты, отделывают фасады.Ведутся работы по установке инженерных коммуникаций. На следующей неделе начнутся работы по благоустройству территории.

На пристройке к детскому саду №10 строители приступили к утеплению фундамента, устройству водо-, электроснабжения, монтажу вентиляции. По словам подрядчика, работы по отделке фасада и устройству кровли завершатся на этой неделе, к внутренней отделке приступят в пятницу.

Строительство ясельной группы к детскому саду №99 идёт с некоторым отставанием от графика. Елена Сорокина поручила представителям подрядной организации привлечь максимальное количество работников, чтобы выйти к срокам сдачи объекта без нарушений.

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