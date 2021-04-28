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Мэр Рязани Елена Сорокина призвала подрядчиков соблюдать сроки при строительстве яслей и пристроек к детсадам. Соответствующее заявление она сделала в среду, 28 апреля.

Глава администрации подчеркнула, что подрядчики уже приступают к строительству. Все работы будут осуществляться в рамках нацпроекта.

Пристройку к детсаду №136 и здание яслей на улице Бугровка возведет ООО «ИМПРЕЗконструкцион». ООО «Общестрой» займется пристройкой к детсаду №121.

Мэр Рязани поручила управлению капитального строительства проводить еженедельные планерки с подрядчиками и оперативно решать все проблемы.