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Среда, 28 апреля, 2021
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Сорокина призвала подрядчиков соблюдать сроки при строительстве яслей и пристроек к детсадам

Елена Лобанова
Фото пресс-службы администрации Рязани
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Мэр Рязани Елена Сорокина призвала подрядчиков соблюдать сроки при строительстве яслей и пристроек к детсадам. Соответствующее заявление она сделала в среду, 28 апреля. 

Глава администрации подчеркнула, что подрядчики уже приступают к строительству. Все работы будут осуществляться в рамках нацпроекта. 

Пристройку к детсаду №136 и здание яслей на улице Бугровка возведет ООО «ИМПРЕЗконструкцион». ООО «Общестрой» займется пристройкой к детсаду №121. 

Мэр Рязани поручила управлению капитального строительства проводить еженедельные планерки с подрядчиками и оперативно решать все проблемы. 

— Особое внимание нужно уделить выполнению плана-графика и четкому соблюдению сроков. Готовые дошкольные учреждения ждут многие рязанцы. А качество объектов, предназначенных для детей, должно быть самым высоким, – заключила Елена Сорокина.

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