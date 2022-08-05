Сорокина на личном приёме рассмотрела вопросы дорог, благоустройства, расселения

В пятницу, 5 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный прием жителей. Об этом она написала в ВКонтакте.

Председатель ТСЖ «Луч-6» обратилась с рядом волнующих людей тем. Внутриквартальная дорога на участке от ул. Ленинского Комсомола, д. 3 до д. 38 по ул. 2-я Железнодорожная в плохом состоянии. Часто здесь объезжают ул. Дзержинского. Службы города сделают ямочный ремонт.

В доме 38 по ул. Ленинского Комсомола находится спортшкола «Орион». На дороге интенсивный трафик. Нужно установить искусственную неровность рядом с детским учреждением.

— Также затронули вопрос ремонта детской площадки на ул. Ленинского комсомола, — написала Сорокина. В городе более 4000 игровых площадок во дворах и общественных территориях, часть из них бесхозные. На этой неделе провела совещание по вопросу содержания старых и установке новых площадок — профильные заместители прорабатывают поручения.

Жительница попросила помощи в ремонте дороги в районе ул. Полевая в поселке Канищево — около дома яма.

— Обязательно поможем, проведем ямочный ремонт на этом участке, — сообщила мэр Рязани.

Заявительница озвучила вопрос по расселению одной оставшейся квартиры дома № 29 по ул. Товарный двор. Жителям предложили вариант для переселения, но людей не устроили район и сама квартира.