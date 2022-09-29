Сорокина: Мы обязаны отработать повышение цены на альтернативный рацион школьного питания

В четверг, 29 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина вместе с представителями родительской общественности и активистами посетила МП «Детское питание». Об этом мэр сообщила на своей странице ВКонтакте.

По словам Сорокиной, МП «Детское питание» оснащено современным оборудованием: пароконвектоматами, конвекционными печами, холодильным оборудованием, — всем необходимым для приготовления вкусной и здоровой еды.

Сотрудники постоянно повышают квалификацию. Работают с энтузиазмом, ответственно, дисциплинированно.

Всего в школах города питаются более 40 тыс. детей, из них 30 тыс. бесплатно. С 1 по 4 класс дети обеспечены бесплатным горячим питанием — завтраками или обедами в зависимости от смены, в которую обучается ребенок. С 5 по 11 классы дети льготных категорий также получают бесплатное питание. Разработан отдельный рацион для ребят с сахарным диабетом. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено около 450 млн. руб.

На днях управление образования с учетом мониторинга цен сообщило о повышении стоимости питания для школьников не льготных категорий на 8 руб. завтраки и на 12 руб. обеды. Имеется в виду так называемое альтернативное питание, которое отличается от базового порцией, наличием кисломолочной продукции и закуски. При этом цена базового питания не меняется и составляет 88,33 руб.