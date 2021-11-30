Соловьев назвал подонками хулиганов, избивших девушек в кафе в Астрахани

Телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о злоумышленниках, которые избили девушек в кафе Астрахани.

Инцидент произошел 16 ноября. По предварительной версии, двое мужчин жестоко избили девушек, которые отдыхали в заведении. После задержания они извинились за рукоприкладство.

Журналист назвал нападавших мерзавцами и подонками.

«Вот просто взять и уничтожить, чтобы в тюрьме гнили. На женщин руку поднять – это что, мужчины? И сейчас он извиняется перед ней. Ты не извиняться должен, ты должен гнить в тюрьме всю свою оставшуюся бездарную жизнь», – заявил Соловьев.

Также его возмутил тот факт, что в отношении мужчин возбудили дело о хулиганстве, а не о покушении на убийство.