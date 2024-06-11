Вторник, 11 июня, 2024

Солнечная вспышка прошла мимо Земли с минимальными последствиями

Автор: 7info

Опубликовано

Фото с сайта pxhere.com

Сегодня мимо Земли прошло облако солнечной плазмы, выброшенное во время вспышки M9.7, произошедшей 8 июня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Плазма достигла орбиты нашей планеты вчера, 10 июня, около 19:30 по московскому времени, задевая Землю краем и вызывая слабые геомагнитные возмущения.

Скорость солнечного ветра вблизи Земли остаётся немного повышенной, около 550 км/с, тогда как средние значения составляют 350-400 км/с. Вероятность развития короткой магнитной бури существует, но в целом ситуация оценивается как минимально возмущённая.

По оценкам, плазменное облако покинет орбиту Земли в течение нескольких часов.

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