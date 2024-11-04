Солисты и артисты рязанских вокальных коллективов исполнили гимн России в День народного единства

4 ноября, в День народного единства, солисты и артисты рязанских вокальных коллективов исполнили гимн России. Видео опубликовано в группе управления культуры Рязани во «ВКонтакте».

В записи гимна приняли участие рязанский молодёжный хор, группы «Контакт», «Крылатая пехота», «Вызов», студенты медицинского университета, женский хор «Лювена»и мужской хор «Любомир», солисты Юрий Леонтьев и Алексей Богомолов. Премьера состоялась 4 ноября в Муниципальном культурном центре на празднике, посвящённом Дню Народного единства.