Понедельник, 4 ноября, 2024
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Солисты и артисты рязанских вокальных коллективов исполнили гимн России в День народного единства

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Кристина Аманн
Изображение от www.slon.pics на Freepik

4 ноября, в День народного единства, солисты и артисты рязанских вокальных коллективов исполнили гимн России. Видео опубликовано в группе управления культуры Рязани во «ВКонтакте».

В записи гимна приняли участие рязанский молодёжный хор, группы «Контакт», «Крылатая пехота», «Вызов», студенты медицинского университета, женский хор «Лювена»и мужской хор «Любомир», солисты Юрий Леонтьев и Алексей Богомолов. Премьера состоялась 4 ноября в Муниципальном культурном центре на празднике, посвящённом Дню Народного единства.

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