Врач рассказала, как сохранить психическое здоровье и благополучие

Сегодняшний темп и объем работы, а также информационная нагрузка являются причинами психоэмоционального стресса и выгорания на рабочем месте. Чрезвычайная нагрузка, недостаточная удовлетворенность трудом и своими личными достижениями, отсутствие доверительных отношений с коллегами и работодателями, нарушение равновесия между работой и семьей приводят к эмоциональному выгоранию работников.

Психоэмоциональный стресс существенно понижает эффективность трудовой деятельности работников, а при длительном воздействии негативно сказывается на их здоровье. По данным статистики, около 50% работников сталкиваются со стрессовыми ситуациями на рабочем месте. Исследователи пришли к выводу, что примерно 50% потерь рабочего времени связано с воздействием стресса на работника.

Стресс на рабочем месте напрямую связан со значительными экономическими потерями для работодателя, да и общества в целом. По этой причине сейчас активно разрабатывается план действий, предупреждающий развитие психоэмоционального стресса у работников. Ведется активное внедрение корпоративных программ, нацеленных на сохранение психического здоровья и благополучия, которое в свою очередь способствует улучшению внутрикорпоративного климата, формирует навыки профилактики стресса, уменьшает уровень презентеизма и абсентеизма.

Практики в области профилактики стресса на рабочем месте можно разделить на несколько направлений: программы оценки уровня психоэмоционального благополучия (стресс-ассесмент, оценка риска психических заболеваний), программы в области информирования и формирования навыков у работников (коммуникационные компании, образовательные программы, в том числе организация дней психоэмоционального благополучия, проведение соревновательных программ) и программы, направленные на создание благоприятного окружения (внедрение линий психологической поддержки, комнат психоэмоциональной разгрузки, внедрение стандартов).

Комплексное применение программ или ее частей, в большинстве случаев, приводит к положительным результатам, как для работника, так и для работодателя и, как следствие, для бизнеса в целом.

Применение блока профилактики стресса и повышения психоэмоционального благополучия на рабочем месте является важным элементом в рамках комплексного подхода. Вырабатываемая способность контроля стресса у работников ведет к повышению приверженности принципам здорового образа жизни и помогает справляться со срывами при формировании привычки физической активности, рационального питания, контроля потребления алкоголя и отказа от табакокурения.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Серегина Александра Владимировна.