Четверг, 16 февраля, 2023
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Соединение Солнца и Сатурна принесёт большие трудности россиянам

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16 февраля Солнце соединяется с планетой Сатурн, этот аспект делает людей выносливыми и очень осторожными. Вместе с тем он несёт в себе некоторые трудности, о которых важно знать.

Как пишет издание 7days.ru, Сатурн — медленная планета, которая очень любит подкидывать испытание всем, кто оказывается под её влиянием. Особенность этих испытаний заключается в том, что решение, как правило, не лежит на поверхности. В поисках ответов на вопросы придётся тратить не дни, а недели. Это заметно затормозит различные процессы.

Ещё одна опасность заключается в том, что люди в период действия аспекта будут бояться брать на себя ответственность, не захотят принимать неоднозначные решения. Есть вероятность потери хороших возможностей в карьере и в личной жизни.

Также не стоит забывать, что Сатурн — это планета ограничений. Вселенная в период соединения планеты с Солнцем словно начнёт вставлять вам палки в колёса. Сложится ощущение, что все вокруг сговорились против вас.

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