Понедельник, 30 сентября, 2024

Соцопрос: женщины чаще предлагают вступить в брак

Автор: 7info 2

Опубликовано

Изображение от freepic.diller на Freepik

Женщины реже проявляют инициативу в начале отношений, зато чаще предлагают вступить в брак. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, состоящих в браке или отношениях.

Инициативу в вопросах любви и брака чаще проявляют мужчины: по 68% рассказали, что первыми пригласили девушку на свидание, предложили встречаться, а затем и вступить в брак. О том, что женщина сама пригласила их на первое свидание, рассказали 9% мужчин, что предложила встречаться — 8%, что форсировала свадьбу — 17%.

Женский взгляд на отношения: о том, что мужчина был инициатором первого свидания, рассказали 54% россиянок, романтических отношений — 58%, свадьбы — 61%. Сами пригласили на свидание своего парня 16%, предложили встречаться — 11%, настояли на свадьбе — 23%.

Мужчины, состоящие в зарегистрированном браке, чаще мужчин, находящихся в незарегистрированном союзе, считают себя инициаторами первого свидания и начала отношений. Среди состоящих в браке россиянок больше тех, кто однажды предложил своему мужчине встречаться, а потом поставил вопрос ребром: свадьба или разрыв отношений.

Опрос работающих в разнополых коллективах показал: мужчины уверены, что сильный пол чаще проявляет инициативу в работе (61%), женщины не согласны — по их мнению, они более инициативны (52%), однако если среди мужчин готовых признать более инициативными противоположный пол только 12%, то среди женщин 27% считают, что первенство в этом вопросе — за мужчинами

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