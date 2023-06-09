Пятница, 9 июня, 2023
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Социальных предпринимателей Рязанской области приглашают подать заявки на гранты от Tele2

7info

Российский оператор Tele2 совместно с фондом «Навстречу переменам» начинает прием заявок на ежегодный конкурс для лидеров социальных проектов. Компания выделит гранты на реализацию таких идей, где применяются цифровые технологии для улучшения жизни детей и молодежи.

Подать заявку можно с 1 по 30 июня, заполнив форму на сайте фонда. Важно, чтобы предлагаемый проект был инновационным и системным, обладал потенциалом к финансовой устойчивости и масштабированию.

Финалисты конкурса смогут получить грантовую поддержку от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» на развитие проекта, а также возможность стать участником «Инкубатора» — программы профессионального развития стартапов, в которую включены стратегические сессии, работа с менторами и знакомство с импакт-сообществом. Кроме того, Tele2 предоставит экспертную и информационную поддержку проектам-финалистам.

В ЦФО заявки принимаются в следующих номинациях:

  • «Перспективное бизнес-решение» — прототип или работающий проект, основным источником дохода которого является реализация товаров или услуг. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 750 000 рублей.
  • «Перспективный импакт-стартап» — идея, прототип или работающий проект, основным источником дохода которого являются пожертвования, спонсорские или грантовые средства. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.
  • «Лучший цифровой проект» — проект, где для решения заявленной социальной проблемы, используются интернет-технологии. Финалисты смогут получить грант от Tele2 до 550 000 рублей.

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