Социальных предпринимателей Рязанской области приглашают подать заявки на гранты от Tele2

Российский оператор Tele2 совместно с фондом «Навстречу переменам» начинает прием заявок на ежегодный конкурс для лидеров социальных проектов. Компания выделит гранты на реализацию таких идей, где применяются цифровые технологии для улучшения жизни детей и молодежи.

Подать заявку можно с 1 по 30 июня, заполнив форму на сайте фонда. Важно, чтобы предлагаемый проект был инновационным и системным, обладал потенциалом к финансовой устойчивости и масштабированию.

Финалисты конкурса смогут получить грантовую поддержку от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» на развитие проекта, а также возможность стать участником «Инкубатора» — программы профессионального развития стартапов, в которую включены стратегические сессии, работа с менторами и знакомство с импакт-сообществом. Кроме того, Tele2 предоставит экспертную и информационную поддержку проектам-финалистам.

В ЦФО заявки принимаются в следующих номинациях: