Собор Пресвятой Богородицы 8 января: традиции, приметы и что нельзя делать в этот день

8 января православные христиане отмечают праздник – Собор Пресвятой Богородицы. Торжество следует сразу после Рождества Христова и восхваляет тех, кто был близок Божьему Сыну и Богоматери.

У наших предков этот праздник носил название Бабьи Каши или Повитухин день. А всё потому что он был посвящён тем, кто помогал принимать роды, и самим роженицам.Что нельзя и нужно делать 8 декабря? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 8 декабря

Часто 8 декабря люди гадали. Причём гадали не только женщины, но и мужчины.

С давних пор в этот день принято маленьких детей поднимать над головой. Традиция связана с интересным поверьем. Считалось, что так ребёнок набирается жизненных сил и в будущем вырастает сильным и здоровым.

На Собор Пресвятой Богородицы принято выносить из дома хлам и разбитую посуду. Наши предки верили, что всё это приносит в дом негатив.

Народные приметы 8 декабря

Если на Собор Пресвятой Богородицы идёт снег, зима будет продолжительной и снежной;

Иней на ветках сулит летом богатый урожай ягод;

Если по утру собаки брешут, жди беды;

Ворона каркает на дереве у дома – к смерти близкого человека.