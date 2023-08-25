Смолянин с приспущенными штанами избил девушек палками

Житель Рославля Смоленской области избил двух девушек палками, видео с его участием опубликовал телеканал НТВ.

На кадрах видно, что сначала мужчина схватил одну из жертв, повалил ее на асфальт и начал бить по голове. При этом в какой-то момент у агрессора оказались приспущены штаны. Вскоре потерпевшая потеряла сознание.

После этого злоумышленник напал с двумя палками на ее подругу, которая снимала происходящее на телефон.

Причины конфликта неизвестны. До нападения одна из подруг предположила, что мужчина находился «под какими-то средствами».