Жители Смоленска устроили массовую драку возле магазина «Пятерочка» в Миловидове, сообщили в группе «Подслушано Смоленск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 5 февраля. Опубликованы кадры с места событий.

«Пока некоторые смоляне замерзают в своих квартирах из-за коммунальной аварии, жители Миловидово согреваются в «гладиаторском бою», — отметили в комментариях.

Автор публикации предположил, что участники подтасовки руководствовались правилом «движение — это жизнь.