Жители Смоленска устроили массовую драку возле магазина «Пятерочка» в Миловидове, сообщили в группе «Подслушано Смоленск» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел днем 5 февраля. Опубликованы кадры с места событий.
«Пока некоторые смоляне замерзают в своих квартирах из-за коммунальной аварии, жители Миловидово согреваются в «гладиаторском бою», — отметили в комментариях.
Автор публикации предположил, что участники подтасовки руководствовались правилом «движение — это жизнь.
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