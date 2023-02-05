Воскресенье, 5 февраля, 2023
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Смоляне устроили массовую драку возле магазина

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Жители Смоленска устроили массовую драку возле магазина «Пятерочка» в Миловидове, сообщили в группе «Подслушано Смоленск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 5 февраля. Опубликованы кадры с места событий.

«Пока некоторые смоляне замерзают в своих квартирах из-за коммунальной аварии, жители Миловидово согреваются в «гладиаторском бою», — отметили в комментариях.

Автор публикации предположил, что участники подтасовки руководствовались правилом «движение — это жизнь.

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