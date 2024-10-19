СМИ: внезапно умерла начальница колонии, приказавшая обрить заключенных женщин

Умерла начальница приморской колонии № 10, по приказу которой были обриты заключенные с длинными волосами, пишет « МК ».

По предвитальным данным, смерть была естественной, но абсолютно внезапной.

О фактах произвола со стороны начальницы ИК-10 сообщали в сентябре прошлого года члены ОНК Приморского края. В частности, им пожаловались матери осужденных женщин, которых по распоряжению чиновницы насильно постригли. По их словам, начальница колонии таким образом их «воспитывала».

Члены комиссии также утверждали, что чиновница относилась к женщинам как к своим крепостным. В итоге в ноябре 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Сначала начальницу ИК-10 отстранили от должности, но потом снова вернули. До последнего момента она была на рабочем месте. Колонию уже возглавил другой человек, и, по словам осужденных, ситуация изменилась в лучшую сторону.