Суббота, 19 октября, 2024
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СМИ: внезапно умерла начальница колонии, приказавшая обрить заключенных женщин

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Умерла начальница приморской колонии № 10, по приказу которой были обриты заключенные с длинными волосами, пишет «МК».

По предвитальным данным, смерть была естественной, но абсолютно внезапной.

О фактах произвола со стороны начальницы ИК-10 сообщали в сентябре прошлого года члены ОНК Приморского края. В частности, им пожаловались матери осужденных женщин, которых по распоряжению чиновницы насильно постригли. По их словам, начальница колонии таким образом их «воспитывала».

Члены комиссии также утверждали, что чиновница относилась к женщинам как к своим крепостным. В итоге в ноябре 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Сначала начальницу ИК-10 отстранили от должности, но потом снова вернули. До последнего момента она была на рабочем месте. Колонию уже возглавил другой человек, и, по словам осужденных, ситуация изменилась в лучшую сторону.

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