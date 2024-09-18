СМИ: в России призвали ограничить число детей-иностранцев в классах

Минпросвещения разослал в регионы рекомендации, которые содержать призыв школам и дошкольным учреждениям ограничить число иностранных граждан в классах, пишет газета «Известия».
В ведомстве пояснили, что эту норму следует рассматривать как ориентировочную.
Предложение обосновали сложностями, с которыми сталкиваются учителя при работе с детьми, плохо владеющими русским языком. Они требуют не меньше внимания, чем учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.
В рекомендациях указано, что озвученная цифра – целевой ориентир, а не запретительная мера на обучение таких детей.