Среда, 18 сентября, 2024

СМИ: в России призвали ограничить число детей-иностранцев в классах

Автор: powder

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Минпросвещения разослал в регионы рекомендации, которые содержать призыв школам и дошкольным учреждениям ограничить число иностранных граждан в классах, пишет газета «Известия».

«Необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком», – говорится в публикации.

В ведомстве пояснили, что эту норму следует рассматривать как ориентировочную.

Предложение обосновали сложностями, с которыми сталкиваются учителя при работе с детьми, плохо владеющими русским языком. Они требуют не меньше внимания, чем учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.

В рекомендациях указано, что озвученная цифра – целевой ориентир, а не запретительная мера на обучение таких детей.

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