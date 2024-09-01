СМИ: чеченцы напали на свадебный автобус в Подмосковье

Нападавшими на свадебный автобус в подмосковном Щелково оказались уроженцы Чечни, пишет МК.

Инцидент произошел 30 августа. По предварительной версии, молодые люди на Infinity спровоцировали конфликт с автобусом, в котором находились гости торжества.

Утверждается, что злоумышленники остановили транспорт и разбили стекла, осколки попали в пассажиров, среди которых были дети.

По данным СМИ, подозреваемые – уроженцы Чечни 26-летний Мансур, 24-летний Адам и 28-летний Шамиль. Следователи приступили к их допросу.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 2 УК «Хулиганство».