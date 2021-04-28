Смертность в Рязанской области в 2020 году выросла почти на 18%

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В 2020 году смертность в Рязанской области выросла на 17,9%. Об этом глава регионального Минздрава Андрей Прилуцкий сообщил 28 апреля в ходе отчёта.

Рост смертности обусловила пандемия коронавируса. Ещё одна причина — преобладание пожилого населения, а также изменения в подходах лечения людей, заражённых инфекцией.

Прилуцкий отметил: изначально врачи думали, что в первую очередь COVID-19 поражает органы дыхания. Затем выяснилось, что в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система.

В целом же по России смертность возросла на 18%.