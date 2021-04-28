4.4 C
Рязань
Среда, 28 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Смертность в Рязанской области в 2020 году выросла почти на 18%

7info7
- Advertisement -

В 2020 году смертность в Рязанской области выросла на 17,9%. Об этом глава регионального Минздрава Андрей Прилуцкий сообщил 28 апреля в ходе отчёта.

Рост смертности обусловила пандемия коронавируса. Ещё одна причина — преобладание пожилого населения, а также изменения в подходах лечения людей, заражённых инфекцией.

Прилуцкий отметил: изначально врачи думали, что в первую очередь COVID-19 поражает органы дыхания. Затем выяснилось, что в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система.

В целом же по России смертность возросла на 18%.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]