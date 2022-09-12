Смертельное ДТП в Нижнекамске попало на видео

Момент смертельного ДТП на проспекте Химиков в Нижнекамске попал на видео. Запись опубликовал телеграм-канал «region116.dtp.official».

Вечером 10 сентября автомобиль «Лада» под управлением 27-летнего мужчины сбил на нерегулируемом пешеходном переходе трёх человек. Один из пострадавших скончался.

На записи видно, что люди пытались убежать от машины, но все е сумели.

Местные жители говорят, что на ремонтируемом участке не установлено освещение. Из-за этого водитель вовремя не заметил пешеходов.

По данным СМИ, погибшему 56 лет. Мужчина умер в больнице не приходя в сознание.

Одна из потерпевших получила закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, ушибленную рану брови. Лечение она проходит в Детской городской больнице.

У второй девушки ушиб стопы, госпитализация не нужна.