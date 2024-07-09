Вторник, 9 июля, 2024

Смертельное ДТП с маршруткой под Рязанью: что известно на данный момент

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: прокуратура Рязанской области

Утром 9 июля на трассе М5 «Урал» в Рыбновском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и грузовика. По данным правоохранителей, в результате аварии один человек погиб, шестеро пострадали.

В соцсетях появилось видео момента смертельного ДТП. На кадрах видно, что микроавтобус стоял на светофоре, в этот момент в него врезался грузовик. После удара грузовая «Скания» вылетела в кювет.

Оперативный комментарий с места аварии дал заместитель начальника региональной Госавтоинспекции Сергей Москвин. По его словам, в маршрутке Рязань — рыбное в момент столкновения находились 14 пассажиров, грузовой автомобиль перевозил битум.

Причина аварии на данный момент неизвестна. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Рязанской области.

Следственное подразделение отдела МВД России по Рыбновскому району возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ.

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