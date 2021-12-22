Смартфоны, наряды и продукты. Жители России назвали лучшие покупки в 2021 году

Для каждого восьмого россиянина лучшей покупкой в 2021 году стал электронный девайс. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Смартфон, планшет или другой гаджет стал лучшей покупкой года для 13% опрошенных. 7% опрошенных отметили, что удачно приобрели одежду или обувь.

Продукты питания, как привычные, купленные по акции, так и деликатесы, стали лучшей покупкой еще для 7%. Приобретением автомобиля довольны 5%.

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Еще 5% радуются удачной покупке бытовой техники. 4% россиян довольны приобретением недвижимости: квартиры, дачи или земельного участка. Путевку на отдых или мебель удачно приобрели по 3% респондентов.

По 2% опрошенных довольны приобретением обучающих курсов, книг, телевизоров или товаров для активного образа жизни.

В числе других удачных покупок назывались ценные бумаги, домашние животные, детские товары, абонементы в фитнес-клубы, билеты в театр, музыкальные инструменты, парфюм, мотоциклы, драгоценности и строительные материалы (20% опрошенных).

Не было удачных покупок в 2021 году у 17% респондентов.

Мужчины чаще радуются покупкам электронных устройств и продуктов. Женщины — нарядам и турпутевкам.

Интересно, что в рейтинге самых бесполезных приобретений 2021 года можно встретить практически те же позиции, что и рейтинге лучших покупок. Очевидно, что дело в соотношении пользы, цены и качества.

Опрос проводился с 14 по 20 декабря во всех регионах России.