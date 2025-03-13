Смартфоны Google отзывают из-за риска возгорания батареи

Компания Google начала отзыв смартфонов Pixel 4a, выпущенных в 2020 году, после того, как последнее обновление программного обеспечения привело к неожиданным и потенциально опасным последствиям. Владельцам Pixel 4a настоятельно рекомендуется воздержаться от установки обновления и обратиться в сервисный центр, пишет «Газета.ру».

Проблема возникла после январского обновления 2025 года под названием «Программа улучшения производительности батареи Pixel 4a». Изначально оно было разработано для повышения стабильности работы аккумулятора на устаревающей модели, но привело к обратному эффекту. Многие пользователи пожаловались на резкое сокращение времени автономной работы устройств.

В некоторых случаях батарея разряжалась всего за несколько минут. Google признала проблему и опубликовала предупреждение на официальной странице поддержки, указав, что обновление может привести к «сокращению времени работы батареи и снижению производительности зарядки». Согласно отчетам, максимальное напряжение батареи снизилось с 4,45 В до 3,95 В, что эквивалентно уменьшению емкости на 56%.

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Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (ACCC) также выпустила предупреждение, отметив риск перегрева батареи и призвав пользователей проверять устройства на признаки перегрева. ACCC подчеркнула важность отзыва, заявив, что перегрев может представлять угрозу возгорания.

В настоящее время Google предлагает бесплатную замену батареи для владельцев Pixel 4a, столкнувшихся с серьезным снижением автономности.