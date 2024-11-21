Службы Рязани перешли на особый режим работы из-за прохождения циклонов

В Рязанской области 21 ноября ожидаются волновые циклоны. Они принесут южные ветра, которые будут бушевать до конца суток. Ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, а местами — до 24 м/с.

Также в четверг жители региона столкнутся с осадками в виде дождя и снега. В отдельных районах возможны налипание мокрого снега и гололед. При этом для ноября температура воздуха по области будет довольно высокой — от +4 до +9°С.

Пресс-служба администрации Рязани рекомендует жителям не забывать о мерах безопасности, обходить опоры линий электропередачи, не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров.

Службы Рязани работают в особом режиме из-за прохождения циклонов.