Воскресенье, 15 января, 2023
Татьяна Проводина

Следователи СУ СКР по Рязанской области за 12 лет расследовали более 9,5 тысяч преступлений

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Источник: СУ СКР по Рязанской области

15 января отмечается День образования Следственного комитета Российской Федерации.

За 12 лет работы в качестве самостоятельной силовой структуры следователи СУ по Рязанской области расследовали свыше 9,5 тысяч преступлений, половина которых – тяжкие и особо тяжкие.

Окончено расследование 7,5 тысяч уголовных дел. В ходе предварительного следствия возмещено почти 700 млн рублей государству и гражданам, потерпевшим от преступлений.

Закон «О Следственном комитете Российской Федерации» вступил в силу 15 января 2011 года. За годы существования Следственный комитет заявил о себе как о государственном органе, способном защищать интересы государства и общества, выполнять задачи полномасштабной борьбы с преступностью.

Следственное управление конструктивно взаимодействует с органами власти, ФСБ, органами внутренних дел, прокуратурой и другими контрольно-надзорными органами.

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