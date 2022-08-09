Следователи рассказали об изнасиловании и резне, устроенных москвичом в Шилове

Уроженца Москвы 1986 года рождения, ранее судимого за совершение изнасилования и грабежа, задержали в Шилове. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ Рязанской области.

Вечером 7 августа мужчина увидел на улице посёлка компанию молодых людей — 17-летнего парня, девушек 15, 21 года. Подозреваемый решил изнасиловать младшую, напал на гулявших. Юноше и второй девушке незнакомец нанёс несколько ударов ножом.

Раненые смогли убежать, позвать на помощь. Пострадавших доставили в больницу.

Оставшись наедине с пострадавшей, нападавший изнасиловал её, совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места совершения преступления.

— Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Силовики оперативно задержали подозреваемого, мужчина дал признательные показания. Решается вопрос о заключении под стражу.

По уголовному делу назначены экспертизы, собираются доказательства.