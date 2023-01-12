Четверг, 12 января, 2023
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Следователи рассказали детали убийства матери пятерых детей под Алапаевском

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В Следственном комитете рассказали детали убийства матери пятерых детей Любови Белюшиной под Алапаевском, сообщил E1.RU.

По предварительной версии, женщину убил местный житель Александр Белюшин – бывший муж погибшей.

Следователи уточнили, что у пропавшей в конце декабря не было причин, чтобы внезапно куда-то уехать, не предупредив родственников. Ее тело со следами насильственной смерти нашли спустя почти три недели.

Выяснилось, что в день трагедии женщина попросила экс-супруга увезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье.

«Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом», – пояснили в СК.

Злоумышленник пытался запутать следы. Сейчас продолжаются допросы свидетелей.

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